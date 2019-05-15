Бако Саакян и Аркадий Гукасян постараются явиться в суд — адвокат Кочаряна

Адвокат второго президента РА Роберта Кочаряна АйкАлумян заявил, что по его данным, действующий и экс-президенты Арцаха Бако Саакян и Аркадий Гукасян постараются явиться в суд 16 мая.

Как передает Арменпресс, он сказал в беседе с журналистами после заседания суда.

«У господина Бако Саакяна на завтраназначена встреча. Нежелательно, чтобы он не принял в ней участие, но поскольку суд исключил другой вариант, думаю, они приедут вместе», - сказал Алумян.

В ходе слушаний 14 мая адвокат Р.Кочаряна Ованес Худоян представил личное поручительство Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна. Председательствующий судья Давид Григорян сказал, что для обсуждения поручительства необходимо присутствие поручителей.

На заседании 15 мая адвокат ОвнесХудоян попросил суд обеспечить условия, чтобы Бако Саакян и Аркадий Гукасян присутствовали на заседании суда во второй половине 17 мая. И тем не менее судья Давид Григорян попросил известить действующего и экс-президента Арцаха по возможности явиться на заседание суда 16 мая, потому что уже после 17 мая следуют нерабочие дни.

Адвокаты обещали уточнить, смогут ли президенты присутствовать 16 мая.