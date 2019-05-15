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Бако Саакян и Аркадий Гукасян постараются явиться в суд — адвокат Кочаряна


Адвокат второго президента  РА  Роберта  Кочаряна  АйкАлумян заявил, что по его данным, действующий  и экс-президенты  Арцаха  Бако Саакян и Аркадий  Гукасян постараются явиться в суд 16 мая.

Как  передает Арменпресс, он сказал в  беседе с журналистами после  заседания  суда. 

«У господина Бако Саакяна  на завтраназначена встреча. Нежелательно, чтобы  он не  принял в  ней участие, но поскольку  суд исключил другой  вариант, думаю, они приедут вместе», - сказал Алумян.

В ходе  слушаний  14 мая адвокат Р.Кочаряна  Ованес Худоян  представил личное  поручительство Бако Саакяна и Аркадия  Гукасяна об изменении меры  пресечения в  отношении   Кочаряна. Председательствующий  судья  Давид Григорян сказал, что для  обсуждения  поручительства необходимо присутствие  поручителей.  

На  заседании 15 мая адвокат ОвнесХудоян попросил суд обеспечить условия, чтобы  Бако Саакян и Аркадий  Гукасян присутствовали на  заседании суда  во второй  половине  17 мая. И тем не  менее судья  Давид Григорян попросил известить  действующего  и экс-президента  Арцаха  по возможности явиться на заседание  суда  16 мая, потому что уже  после  17 мая следуют нерабочие дни.

Адвокаты  обещали уточнить, смогут ли президенты  присутствовать 16 мая.

 




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