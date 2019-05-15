Заседание суда по делу Роберта Кочаряна продолжится 16 мая

Заседание суда по делу второго президента РА Роберта Кочаряна отложено.

Как передает Арменпресс, Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Давида Григоряна принял решение продолжить слушания 16 мая в 11:00 часов.

13 мая начался судебный процесс по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, экс-министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего начальника Генштаба ВС Юрия Хачатурова, руководителя аппарата президента Армении, секретаря Совета безопасности Армена Геворкяна. На первом открытом судебном заседании должен был быть рассмотрен вопрос об обоснованности избрания меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

В тот же день его адвокаты представили ходатайство о самоотводе судьи Давида Григоряна. 14 мая суд отклонил ходатайство защитников.

В ходе заседания 15 мая прокурор опротестовал публикацию одного отрывка из показаний допрашиваемого лица и предложил провести закрытое заседание. Судья суда общей юрисдикции административных округов Аван и Нор Норк Давид Григорян отметил, что если прокуратура представляет ходатайство о проведении закрытого заседания, то и обоснования такого ходатайства также должны быть представлены в закрытом режиме. Суд объявил перерыв, чтобы обеспечить закрытое обсуждение ходатайства прокуратуры.

Заседание 15 мая также прошло в открытом режиме.