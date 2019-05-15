Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-05-19

ЕРЕВАН, 15 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 мая, курс доллара США сократился на 0.33 драмa и составил 480.52 драм. Курс евро сократился на 2.05 драмa и составил 538.23 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 7.41 драм. Курс британского фунта сократился на 2.44 драмa и составил 619.97 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 29.51 драмa и составила 20059.08 драм. Цена серебра выросла на 1.31 драмa и составила 227.95 драм. Цена платины сократилась на 55.47 драмa и составила 13239.86 драм.