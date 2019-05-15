Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-05-19
ЕРЕВАН, 15 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 мая, курс доллара США сократился на 0.33 драмa и составил 480.52 драм. Курс евро сократился на 2.05 драмa и составил 538.23 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 7.41 драм. Курс британского фунта сократился на 2.44 драмa и составил 619.97 драм.
ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:
Цена золота выросла на 29.51 драмa и составила 20059.08 драм. Цена серебра выросла на 1.31 драмa и составила 227.95 драм. Цена платины сократилась на 55.47 драмa и составила 13239.86 драм.
- 16:53 Google создал переводчик, имитирующий голос пользователя
- 16:49 Мэр Нью-Йорка включился в президентскую гонку 2020 года в США
- 16:44 СМИ: умер экс-премьер Австралии Роберт Хоук
- 16:29 Эко-активисты забрались в трубу строящегося газопровода Eugal в Германии
- 16:22 Полиция раскрыла беззакония в Ванадзорском медицинском колледже: Присвоено около 12 млн драмов
- 16:16 Опрос показал, чего украинцы ждут от Зеленского
- 15:59 Контроль за движением транспорта на перекрестке улиц Московян и Спендиарян в Ереване будет осуществляться посредством видеокамер
- 15:47 В Шанхае при обрушении здания погибли пять человек
- 15:44 Армен Саркисян встретился с директором-управляющим Международного валютного фонда -Кристин Лагард
- 15:36 Мик Джаггер показал зажигательный танец после операции на сердце
- 15:29 Армянская международная офтальмологическая конференция привлечет в Ереван высококвалифицированных специалистов из двенадцати стран
- 15:25 Британцы напиваются чаще остальных в мире, показало исследование
- 15:14 Предварительные результаты гидрогеологического исследования в Амулсаре будут предоставлены Следственному комитету в конце месяца
- 15:05 Тигран Авинян считает сокращение числа министерств предварительным этапом реформирования общей системы гражданской службы
- 15:03 Опрос: большинство европейцев не исключают развала Евросоюза в ближайшие 20 лет
- 15:00 В двух АГНКС и трех общинах Гегаркуникской области временно будет прекращена подача газа
- 14:53 Airbus намерен запутить в Париже летающий транспорт
- 14:22 Глава Комитета кадастра указывает три причины повышения цен на жилье
- 14:21 Самая большая статуя птицы на Земле - видео с дрона
- 14:04 Бако Саакян и Аркадий Гукасян во второй половине дня выступят на судебном заседании по делу Кочаряна
- 13:54 В Австрии запретили носить хиджабы в начальной школе
- 13:52 В Японии прошли полевые испытания новейшего скоростного поезда
- 13:50 Поклонники «Игры престолов» потребовали переснять восьмой сезон сериала
- 13:28 Рентгеновское оборудование, установленное на пропускных пунктах НС, заменят на новое
- 13:12 На Филиппинах трое детей президента выиграли выборы
- 13:04 Правительство Армении отсрочило на 3 года срок уплаты НДС на товары, импортируемые ЗАО “ЭФАрВИ Масрик”
- 13:02 Forbes опубликовал обновленную версию своего ежегодного рейтинга Global 2000
- 12:55 В Армении предоставляют таможенную льготу компании по производству одежды
- 12:44 Главный символ Каннского кинофестиваля. История создания "Золотой пальмовой ветви"
- 12:41 Правительство предлагает разгрузить суды, улучшив процедуру упрощенного производства в гражданском судопроизводстве
- 12:40 Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая
- 12:27 Начался рабочий визит секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в США
- 12:21 Правительство Армении утвердило программу мероприятий деятельности на 2019 - 2023 года
- 12:20 Скульптуру Кунса "Кролик" продали на аукционе Christie's за $91,1 млн
- 12:11 Журналисты бойкотировали судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и получили желаемый результат
19:27, 10.05.2019
Просмотрели 1427 раз «Арсенал» требует от УЕФА гарантии безопасности для армянского полузащитника Генриха Мхитаряна в Баку
12:56, 11.05.2019
Просмотрели 1289 раз В Гегаркуникской области будет построена самая крупная на Кавказе солнечная электростанция по самой низкой цене
22:05, 10.05.2019
Просмотрели 1242 раз Никол Пашинян направил поздравительное послание Дональду Туску и Жан-Клоду Юнкеру по случаю Дня Европы
16:40, 10.05.2019
Просмотрели 1180 раз Люди должны хорошо жить, также посредством повышения зарплат: Депутат - о возможном повышении зарплат в мэрии
17:25, 11.05.2019
Просмотрели 1004 раз Пашинян предлагает решить проблему мусора периодическим проведением субботников и изменить образ мышления граждан