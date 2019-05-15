Предприниматели, чей бизнес понес убытки в результате протестных акций движения "желтых жилетов" во Франции, получат денежные компенсации от правительства страны. Как сообщает в среду Agence France-Presse, власти планируют выделить дополнительно €5,5 млн на соответствующие цели.

В общей сложности помощь будет распределена между 34 городами, в том числе семь из них - на заморских территориях. Местные издания сообщали ранее, что Сен-Этьен, Нант и Марсель получат по €300 тыс. Уточняется, что данная помощь не отменяет компенсации в рамках уже существующих механизмов страхования, а также помощь со стороны региональных властей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее госсекретарь при министерстве экономики и финансов страны Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что Франция продлит действие мер поддержки коммерсантов, бизнес которых пострадал в результате акций протеста "желтых жилетов". По словам госсекретаря, стоимость государственных мер поддержки предпринимателей с начала протестов в ноябре 2018 года составляет около €80 млн.