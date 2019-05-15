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На Корсике прошел сильный снегопад


Сильный снегопад прошел в ночь на 15 мая на горных перевалах французского острова Корсика, сообщает телеканал BFMTV.

Кадры телеканала демонстрируют сугробы, в которых люди проваливаются почти по колено, и заснеженные автомобили на обочинах шоссе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В результате непогоды для автомобильного движения был временно закрыт горный перевал Виццанова, связывающий два главных города Корсики – Аяччо и Бастию. На другие горные дороги острова в среду вышла снегоуборочная техника.

 

 




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