На Корсике прошел сильный снегопад

Сильный снегопад прошел в ночь на 15 мая на горных перевалах французского острова Корсика, сообщает телеканал BFMTV.

Кадры телеканала демонстрируют сугробы, в которых люди проваливаются почти по колено, и заснеженные автомобили на обочинах шоссе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В результате непогоды для автомобильного движения был временно закрыт горный перевал Виццанова, связывающий два главных города Корсики – Аяччо и Бастию. На другие горные дороги острова в среду вышла снегоуборочная техника.