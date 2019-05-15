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Встречи глав Армении и Азербайджана воодушевляют посла США


Посол США в РА  Лин Трейси   воодушевлена  встречами глав  Армении и Азербайджана.

Как  передает Арменпресс, об этом Лин Трейси  сказала в  беседе с журналистами 15 мая.

«Этот процесс воодушевляет, поскольку  в результате  контактов  на  высоком уровне  мы  отметили сокращениеслучаев насилия  на линии соприкосновения и другие  позитивные  сигналы», - сказала она.

Г-жа Трейси сказала, что на данный  момент не обладает информацией для  опубликования  относительно следующей встречи в формате  Минской  группы ОБСЕ.

14 мая министр ИД РАЗограбМнацаканян заявил, что следующая встреча  лидеров  Армении и Азербайджана, возможно, состоится в Вашингтоне.




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