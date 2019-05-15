Встречи глав Армении и Азербайджана воодушевляют посла США

Посол США в РА Лин Трейси воодушевлена встречами глав Армении и Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом Лин Трейси сказала в беседе с журналистами 15 мая.

«Этот процесс воодушевляет, поскольку в результате контактов на высоком уровне мы отметили сокращениеслучаев насилия на линии соприкосновения и другие позитивные сигналы», - сказала она.

Г-жа Трейси сказала, что на данный момент не обладает информацией для опубликования относительно следующей встречи в формате Минской группы ОБСЕ.

14 мая министр ИД РАЗограбМнацаканян заявил, что следующая встреча лидеров Армении и Азербайджана, возможно, состоится в Вашингтоне.