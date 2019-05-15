В Венеции возможно появилось новое граффити Бэнкси

Граффити, автором которого, возможно, является стрит-арт художник Бэнкси, появилось на стене дома в Венеции.

Изображение ребенка в спасательном жилете, держащего в руке факел, появилось на стене дома на канале Ка' Фоскари. В итальянских СМИ граффити называют "Ребенок, терпящий кораблекрушение" (Naufrago bambino).

Стилистика, в которой выполнена работа, напоминает произведения Бэнкси, хотя сам художник пока не подтвердил своего авторства, сообщает агентство ANSA. Как правило, он это делает, размещая изображения новых работ в своем аккаунте вInstagram.

Произведения Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью как у поклонников современного искусства, так и у коллекционеров. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, точно неизвестно, как он выглядит, и как его на самом деле зовут, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.