Предстоящие на 16 мая события
Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:
Сегодня, 16 мая, состоится очередное заседание правительства Армении. Премьер-министр Никол Пашинян еще не вернулся с рабочего визита в Китай, и заседание, вероятно, проведет вице-премьер Тигран Авинян.
ГНКО “Национальный центр инноваций и предпринимательства” Министерства экономического развития и инвестиций РА, Ассоциация молодых новаторов и ученых и Совет молодых ученых совместно организуют международную молодежную научную школу “ Управление инновациями”.
Сегодня также предусмотрена гражданская акция – прогулка под названием “Требуем уголовной ответственности” с участием любителей животных и их животных, направленная против жестокого обращения с животными.
Посол Республики Польша в Республике Армения Павел Чеплак приглашает на встречу под названием “15-летие членства Польши в Евросоюзе”.
В День основания ЕрГУ - Ереванского государственного университета, в Гюмри также состоятся мероприятия.
Грачья Мартиросян приглашает на презентацию книги “Армяно-немецкая рапсодия”.
В рамках мероприятий, посвященных 150-летию Туманяна, музей объявит о выпуске “туманяновских” вин. Компания “Армения вайн” по совместной инициативе с Музеем Ованеса Туманяна выпустила особую серию вин “Такар”, на которых специальные юбилейные маркеры и четверостишия Туманяна.
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