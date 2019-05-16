Предстоящие на 16 мая события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 16 мая, состоится очередное заседание правительства Армении. Премьер-министр Никол Пашинян еще не вернулся с рабочего визита в Китай, и заседание, вероятно, проведет вице-премьер Тигран Авинян.

ГНКО “Национальный центр инноваций и предпринимательства” Министерства экономического развития и инвестиций РА, Ассоциация молодых новаторов и ученых и Совет молодых ученых совместно организуют международную молодежную научную школу “ Управление инновациями”.

Сегодня также предусмотрена гражданская акция – прогулка под названием “Требуем уголовной ответственности” с участием любителей животных и их животных, направленная против жестокого обращения с животными.

Посол Республики Польша в Республике Армения Павел Чеплак приглашает на встречу под названием “15-летие членства Польши в Евросоюзе”.

В День основания ЕрГУ - Ереванского государственного университета, в Гюмри также состоятся мероприятия.

Грачья Мартиросян приглашает на презентацию книги “Армяно-немецкая рапсодия”.

В рамках мероприятий, посвященных 150-летию Туманяна, музей объявит о выпуске “туманяновских” вин. Компания “Армения вайн” по совместной инициативе с Музеем Ованеса Туманяна выпустила особую серию вин “Такар”, на которых специальные юбилейные маркеры и четверостишия Туманяна.

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