Турция сократила прием российского газа до минимума за это десятилетие

Турция в первом квартале 2019 года сократила импорт российского газа до 4,522 млрд кубических метров с 7,917 млрд кубометров за аналогичный период 2018 года, следует из квартального отчета "Газпрома".

Этот показатель является минимальным за текущее десятилетие. Ниже в первом квартале импорт был только в 2010 году - 4,323 млрд куб. м,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Страна страдает от валютного и экономического кризиса, который снижает покупательскую способность экономики. С другой стороны, республика пользуется выгодами диверсификации поставок, наращивая закупки газа в Азербайджане, а также на мировом рынке - в виде СПГ.

Турция требует снижения цены на российский газ, следует из заявления для прессы президента России Владимира Путина на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале апреля.