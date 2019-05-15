Авианосец ВМС США вошел в Оманский залив

Направленная к берегам Ирана авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"), в среду вошла в Оманский залив, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

В настоящее время американская корабельная группировка находится к юго-востоку от Ирана близ Султаната Оман. Уже в четверг или пятницу она может войти в Персидский залив,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В состав авианосной ударной группы помимо атомного авианосца входят авиакрыло палубной авиации, ракетный крейсер Leyte Gulf ("Лейте Галф"), эсминцы Bainbridge ("Бейнбридж"), Mason ("Мэйсон") и Nitze ("Нитце"). Кроме того, в ее составе могут быть одна-две ударные атомные подлодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк").

Решение США направить ударную авиационную группу в Персидский залив связано с растущей напряженностью между Вашингтоном и Тегераном.