Полиция представила разъяснения относительно телефонного разговора Валерия Осипяна и ВардкесаГаспари

Полицейские, несущие дежурство у суда общей юрисдикции Ереванских административных округов Аван и Нор Норк, посовещавшись с распорядителями, приняли решение: во избежание излишнего обострения ситуации воздержаться и не пропустить ВардкесаГаспари в суд.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, Гаспари не согласился с таким решением и обратился к начальнику полиции.

Валерий Осипян, находящийся за рубежом с рабочим визитом, связался с Гаспари по телефону и заверил его, что нет никаких проблем, полиция в состоянии обеспечить безопасность любого гражданина, а разрешение на его вход в зал суда – это компетенция распорядителей.