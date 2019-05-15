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Полиция представила разъяснения относительно телефонного разговора Валерия Осипяна и ВардкесаГаспари


Полицейские, несущие  дежурство у суда  общей  юрисдикции Ереванских административных округов  Аван и Нор Норк, посовещавшись с распорядителями, приняли решение: во избежание   излишнего обострения  ситуации воздержаться и не пропустить ВардкесаГаспари в суд.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, Гаспари не согласился  с таким решением и обратился  к  начальнику  полиции.

Валерий  Осипян, находящийся за рубежом с рабочим визитом, связался  с  Гаспари по телефону и заверил его, что нет никаких проблем, полиция  в  состоянии обеспечить безопасность любого гражданина, а разрешение  на его вход в  зал суда – это компетенция  распорядителей.




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