Германия приостановила подготовку иракских военных из-за ситуации вокруг Ирана

Министерство обороны ФРГ приостановило миссию по тренировке и подготовке иракских вооруженных сил, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что на такое решение Берлин пошел из-за напряженности между США и Ираном в ближневосточном регионе. В ведомстве указали, что Германия при принятии подобных решений "ориентируется на своих партнеров в регионе".

"Нет никакой конкретной угрозы", - отметил представитель министерства Йенс Флосдорф. При этом он добавил, что миссия может быть возобновлена в течение нескольких дней,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Агентство напоминает, что в Ираке в настоящее время размещено около 160 германских военнослужащих, 60 из которых занимаются подготовкой иракских сил на базе к северу от Багдада.