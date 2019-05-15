Время в Ереване: 11:07:36,   16 Май

КНДР сообщила о сильнейшей засухе за последние десятилетия


В Северной Корее наблюдается самая сильная засуха с 1982 года. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные официальных северокорейских СМИ.

Так, в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что за первые пять месяцев 2019 года в стране выпадало в среднем 54,4 мм осадков, что стало самым низким уровнем за 37 лет. Засуха, как ожидают в Северной Корее, продлится до конца мая,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее в мае в ООН предупредили, что порядка 10 млн человек в КНДР могут пострадать из-за сильной нехватки продовольствия на фоне плохой урожайности.

 

 




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