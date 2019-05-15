Появился трейлер пятой части «Черного зеркала»

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер пятого сезона сериала «Черное зеркало». Ролик опубликован на YouTube в среду, 15 мая. Премьера новой части состоится 5 июня. Сезон будет состоять из трех эпизодов, в которых снялись такие актеры, как Эндрю Скотт («Шерлок»), Энтони Маки(«Мстители: Финал») и Тофер Грейс (сериал «Шоу 70−х»). В телепроекте также приняла участие певица Майли Сайрус,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru

В конце прошлого года Netflix выпустил полнометражный фильм «Брандашмыг» как часть сериала-антологии «Черное зеркало». В интерактивной ленте зрителюпредлагалось принимать решения за главного персонажа