Суд отклонил ходатайство прокурора о проведении заседания по делу Кочаряна за закрытыми дверями

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Давида Григоряна, по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и других бывших чиновников отклонил ходатайство прокурора о проведении заседания за закрытыми дверями, разрешив защитнику Кочаряна АйкуАлумяну на открытом судебном заседании опубликовать отрывки из показаний советника премьер-министра РА Никола Пашиняна и генерал-майора Аршака Карапетяна по делу 1 марта.

Как передает Арменпресс, Аршак Карапетян в своих показаниях рассказал о событиях 2008 года. Об известном совещании, состоявшемся 23 февраля. Аршак Карапетян по секретному приказу 0038 был членом созданной при начальнике Ереванского гарнизона Юрии Хачатурове администрации, заместителем начальника администрации по особым поручениям. Адвокаты Кочаряна отмечают, что в основе обвинения, выдвинутого второму президенту, лежат показания именно Аршака Карапетяна.

13 мая начался судебный процесс по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, экс-министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего начальника Генштаба ВС Юрия Хачатурова, руководителя аппарата президента Армении, секретаря Совета безопасности Армена Геворкяна. На первом открытом судебном заседании должен был быть рассмотрен вопрос об обоснованности избрания меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

В тот же день его адвокаты представили ходатайство о самоотводе судьи Давида Григоряна. 14 мая суд отклонил ходатайство защитников.

В ходе судебного заседания 15 мая прокурор возразил против публикации части показаний допрошенного лица и предложил провести закрытое заседание. Председательствующий на заседании,проходящем в суде общей юрисдикции районов Аван и Нор НоркЕревана, судья Давид Григорян отметил, что если прокуратура представляет ходатайство о проведении заседания за закрытыми дверями, то обоснования в связи с этим также должны быть представлены за закрытыми дверями. Судобъявилперерыв, чтобыобеспечитьзакрытоеобсуждениеходатайствапрокуратуры.