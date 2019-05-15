В ВОЗ сообщили, что физическая активность снижает риск деменции

Людям под силу снизить риск деменции: для этого нужно вести активный образ жизни и отказаться от вредных привычек, в частности, курения и злоупотребления алкоголем. Следует также не допускать чрезмерного увеличения массы тела, практиковать здоровую диету, контролировать кровяное давление, содержание холестерина и сахара в крови - с такими рекомендациями выступила в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Ожидается, что в ближайшие 30 лет число людей с деменцией возрастет в три раза. Нам нужно сделать все возможное для снижения риска", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что полученные в ходе подготовки рекомендаций научные данные подтвердили ранее высказывавшееся специалистами предположение: то, что хорошо для сердца, хорошо и для мозга.

В число потенциальных факторов риска, помимо слабой физической активности, вредных привычек и несбалансированного питания, также входят депрессия, низкий уровень образования, социальная изоляция и отсутствие когнитивной активности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В мире насчитывается около 50 млн людей с деменцией, ежегодно фиксируется около 10 млн новых случаев. В основном она поражает пожилых людей. Это одна из основных причин инвалидности и недееспособности среди пожилых людей в мире. По прогнозам, к 2030 году суммарная стоимость ухода за пациентами с деменцией достигнет $2 трлн.