СМИ: новая книга Майкла Вулфа про Трампа выйдет 4 июня

Новая книга журналиста Майкла Вулфа "Осада: Трамп под огнем" (Siege: Trump Under Fire), посвященная деятельности Дональда Трампа на посту президента США, поступит в продажу 4 июня. Об этом в среду сообщил интернет-портал Axios.

Книга станет продолжением бестселлера "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", выпущенного в январе 2018 года издательством Henry Holt and Co. Она расскажет о втором годе президентства Трампа. Особый акцент в ней сделан на расследовании приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В своем докладе, обнародованном 18 апреля, он признал отсутствие сговора между избирательным штабом Трампа и Москвой.

Как отмечает портал, при написании книги Вулф использовал информацию, которую ему предоставили более чем 150 источников, в том числе бывшие сотрудники администрации президента. Журналист решил не обращаться с просьбой об интервью к самому Трампу, указал Axios,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

После того, как книга "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" была опубликована в январе прошлого года, в США разгорелся скандал. В ней содержится много нелицеприятных комментариев о президенте, его помощниках и членах семьи. Трамп неоднократно заявлял, что она полна лжи и искажений.

На данный момент было продано более 4 млн экземпляров книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа". По данным журналаForbes, она помогла Вулфу заработать в прошлом году свыше $13 млн.