Для ввоза лекарств для личного пользования в Египет необходимо следовать некоторым правилам: Министерство здравоохранения РА предупреждает

Министерство здравоохранения Республики Армения сообщает гражданам, направляющимся в Египет, что для ввоза лекарств для личного пользования необходимо следовать некоторым правилам, установленным правительством Египта.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минздрава Армении, ввоз в Египет наркотических средств, психотропных препаратов и их прекурсоров строго запрещен, а для некоторых лекарств требуется разрешение.Необходимо, чтобы первичная упаковка была целостной и четко проявлялсябы написанный состав препарата.

При въезде в страну любые лекарства для личного пользования проверяются инспекторами таможенного отдела Египта.

В то же время, большинство лекарств, используемых в настоящее время, доступны в египетских аптеках и медицинских учреждениях.

Ниже прилагается список лекарств, запрещенных дляввоза в Египте: