Гулян поступок нынешнего и бывшего президентов Арцаха в отношении Кочаряна считает результатом партнерских отношений

По мнению председателя Национального собрания Республики Арцах Ашота Гуляна, к заявлению Президента Республики Арцах Бако Саакяна и экс-президента Аркадия Гукасяна об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, следует относиться как к результату гуманитарных, партнерских и дружеских отношений. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в Национальном собрании Армении в ответ на вопрос журналиста.

“Думаю, что того, что уже было сказано, достаточно, чтобы понять, что речь идет не о каком-либо влиянии на судебное разбирательство, а об изменении ареста. И я хочу, чтобы мы относились к этому как к результату чисто гуманитарных, партнерских и дружеских отношений”, - сказал Гулян.

7 мая президент Республики Арцах Бако Саакян и второй президент Аркадий Гукасян обратились к генеральному прокурору Республики Армения Артуру Давтяну с просьбой изменить меру пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна. Затем Генеральная прокуратура Республики Армения распространила разъяснение по поводу заявления Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи, в частности отметив, что прокуратура РА не является органом, осуществляющим производство по данному уголовному делу, следовательно, рассмотрение обращения президентов, адресованного генеральному прокурору РА, на данном этапе выходит за рамки его полномочий.

14 мая в ходе судебного заседания по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других защитник Кочаряна Ованнес Худоян представил личное поручительство президента Арцаха Бако Саакяна и экс-президента АР Аркадия Гукасяна для изменения меры пресечения в отношении Кочаряна.