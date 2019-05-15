МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 году до 1,3 млн

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году на 90 тыс. баррелей в сутки, до 1,3 млн баррелей в сутки, говорится в майском отчете агентства.

"Наша общая оценка (по спросу на нефть - прим. ТАСС) на 2019 год изменилась с середины прошлого года в сторону снижения на 90 тыс. баррелей в сутки, до все еще здоровых 1,3 млн баррелей в сутки. Пересмотр прогноза в сторону снижения в основном происходит на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по итогам первого квартала в Бразилии, Китае, Японии, Корее, Нигерии и других", - говорится в документе. При этом МЭА отмечает, что "вероятно, замедление роста спроса будет кратковременным", и считает, что в остальной части года темпы роста спроса на нефть будут увеличиваться, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.