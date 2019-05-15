В Алабаме почти полностью запретили аборты

В Алабаме одобрен закон, практически полностью запрещающий аборты - даже в случаях инцеста или насилия. Если документ подпишет губернатор, это будет самый строгий запрет подобного рода в США, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Аборт будет разрешен только в определенных ситуациях, когда есть серьезная угроза здоровью матери.

За закон проголосовали 25 членов сената штата, шестеро были против. Теперь документ отправится на подпись к губернатору-республиканке Кей Айви. Она не говорила, подпишет ли его, но ее считают большой противницей абортов.

Активисты-противники запрета надеются, что принятие закона можно будет оспорить с помощью решения Верховного суда 1973 года, узаконившего аборт на территории США.

Национальная организация женщин назвала запрет "неконституционным", заявив, что это "прозрачная попытка заручиться политической поддержкой кандидатов против абортов на предстоящих выборах".

Стейси Фокс из организации "Планирование семьи" назвала это решение "темным днем для женщин в Алабаме и по всей стране".

В своем заявлении она сказала, что политики Алабамы "будут вечно жить в позоре за это голосование, и мы позаботимся о том, чтобы каждая женщина знала, чьих это рук дело".