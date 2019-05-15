В проекте “Старый Ереван” в этом году граждане увидят значительные изменения: Месчян

Главный архитектор Еревана Артур Месчян уверен, что проект “Старый Ереван” должен сдвинуться с места, поскольку невозможно в центре города долгое время оставлять недостройки. Как передает Арменпресс, на встрече с журналистами Месчян заверил, что в этом году граждане увидят значительные изменения в связи с проектом.

Говоря о строительстве на рынке Фирдуси, Месчян отметил, что в Фирдуси еще есть нереализованные территории. Но поскольку много людей вовлечено в эту программу, сроки строительства были отложены”, - сказал он.

Главный архитектор Еревана отметил, что есть большие проблемы и в связи с Кольцевым садом.

“Там есть заброшенные кафе.С точки зрения закона у нас должна быть возможность, чтобы довести до конца санитарную работу территории”, - добавил он.