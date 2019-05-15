Парламенты Армении и Арцаха активизируют обсуждения по Арцахскому вопросу

Депутаты парламентов Армении и Арцаха активизируют сотрудничество и обсуждения Арцахской проблемы в контексте парламентской дипломатии. Как передает Арменпресс, председатель НС Армении Арарат Мирзоян и председатель НС Арцаха Ашот Гулян в беседе с журналистами подвели итоги первого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Армении и НС Арцаха.

“Мы специально выбрали повестку дня - тему активизации парламентской дипломатии и обсуждения карабахской проблемы в контексте парламентской дипломатии, а также сегодняшнюю ситуацию. И все депутаты обоих парламентов имели возможность представить свои точки зрения. Я считаю это очень полезным, поскольку мы начали новый процесс с парламентом Армении, это новое начало большого пути”, - сказал Ашот Гулян.

Он отметил, что в плане практических работ заседание показало путь, по которому они последуют. Председатель НС Арцаха выразил уверенность, что многие из обсуждений будут выделены для действий в последующие месяцы, а для совместных заседаний постоянных комиссий уже есть конкретные договоренности.

Председатель НС РА Арарат Мирзоян определил обсуждения очень интересными. Избранную тему обсуждения назвал исключительно важной.

“Сейчас наши парламентарии имеют более четкое представление о том, какие акценты должны быть сделаны в различных международных двусторонних, многосторонних контактах. Думаю, что обсуждения должны стать продолжительными”, - сказал Мирзоян.

На заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству депутаты также обозначили и вопросы дальнейших обсуждений.