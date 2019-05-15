Известен день ереванской презентации книги Владимира Познера: будет присутствовать автор

Известный журналист, телеведущий Владимир Познер будет присутствовать на презентации своей книги “Прощание с иллюзиями”, переведенной на армянский язык, которая состоится 23 мая в красном зале кинотеатра “Москва”.

Об этом в беседе с корреспондентом Арменпресс сказал директор издательства “Оракул” Рубен Ишханян, инициировавший перевод книги, который является также и организатором визита Познера, презентации и серии встреч. По его словам, Владимир Познер будет на сцене и будет общаться с читателями.

Переводчик книги Феликс Бахчинян сообщил, что будет присутствовать на встрече с автором. Он признался, что не затрагивал политических тем, однако перевод этой книги оказался для него легким. Это довольно интересная книга”, - отметил Бахчинян.

Книгу “Прощание с иллюзиями” Владимир Познер написал на английском языке в 1990 году. В США она двенадцать недель оставалась в списке бестселлеров газеты “TheNewYorkTimes”.

Познер полагал, что сразу же переведет свою книгу на русский, но, как он сам сказал: “Мне она трудно далась, я немного подожду”. Познер ждал 18 лет. Перевод на русский язык завершился в 2008 году. По мнению автора только в 2012 году пришло время издания русской версии книги “Прощание с иллюзиями”. Теперь она доступна и на армянском языке.