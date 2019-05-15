Прокурор возразил против публикации части показаний по делу Кочаряна и предложил провести закрытое заседание

В ходе судебного заседания по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и других бывших чиновников прокурор возразил против публикации части показаний допрошенного лица и предложил провести закрытое заседание. Председательствующий на заседании, проходящем в суде общей юрисдикции районов Аван и Нор Норк Еревана, судья Давид Григорян отметил, что если прокуратура представляет ходатайство о проведении заседания за закрытыми дверями, то обоснования в связи с этим также должны быть представлены за закрытыми дверями. Суд объявил перерыв, чтобы обеспечить закрытое обсуждение ходатайства прокуратуры.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами один из защитников Кочаряна - Арам Орбелян сказал, что они не видят оснований для проведения закрытого заседания.

“Проведение закрытого заседания было мотивировано следующим образом: возможно, что будут опубликованы фрагменты из показаний. Несмотря на то, что предварительное следствие завершено, обвинительное заключение было подтверждено, и нет проблем с тайной предварительного следствия. В публикуемых материалах нет проблем и с государственной тайной”, - отметил Орбелян.

По его словам, обсуждение ходатайства о проведении закрытого заседания также осуществляется в закрытом режиме. “Суд объявил 5-минутный перерыв, после чего будет обсужден вопрос продолжения заседания за закрытыми дверями”, - подчеркнул адвокат.

13 мая начался судебный процесс по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, экс-министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего начальника Генштаба ВС Юрия Хачатурова, руководителя аппарата президента Армении, секретаря Совета безопасности Армена Геворкяна. На первом открытом судебном заседании должен был быть рассмотрен вопрос об обоснованности избрания меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

В тот же день его адвокаты представили ходатайство о самоотводе судьи Давида Григоряна. 14 мая суд отклонил ходатайство защитников.