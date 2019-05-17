“Ереванский бестселлер”: “Квартет” Марка Арена занимает на первой горизонтальной: Переводная литература, апрель, 2019

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переводческих художественных произведений. Десятка представлена на основе мартовских продаж.

На первой горизонтальной - “Квартет” Марка Арена. Герои романа “Квартет” ереванцы - Хачатур, Тигран, Артем и москвич Андрей участвуют в ликвидации последствий Спитакского землетрясения, сражаются за освобождение Арцаха, а затем в сравнительно мирных условиях борются с бандой в Москве и Подмосковье во имя спасения ребенка - азербайджанца и их друга Андрея. На основе этой книги снят многосерийный фильм “Место встречи”. Перевел - Ованнес Айвазян.

На второй горизонтальной - роман Уильяма Сарояна “Папа, ты сумасшедший”. Это одна из жемчужин литературного наследия Уильяма Сарояна. Повествование десятилетнего мальчика, переплетаясь с глубокими беседами с отцом - писателем, делает эту светлую и мудрую работу типично сарояновской маленькой Книгой жизни и мира, по сути, настольной книгой для читателей любого возраста. Перевел - Завен Бояджян.

На третьем месте - одно из лучших произведений бразильского писателя Паулу Коэлью – “Алхимик”. Этот роман - история о мечте и твердого желания осуществить ее, сопряженная с мотивами любви, доброты, сохранения личности, с возможностью познания новых стран и новой культуры.

Полный список бестселлеров этого месяца читайте на армянском на сайте armenpres.am по адресу: