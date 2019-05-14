Путин в доктрине по энергобезопасности поручил развивать интеграцию с ЕАЭС

Президент России Владимир Путин в доктрине энергобезопасности поручил развивать интеграцию со странами ЕАЭС И СНГ, углублять партнерство в рамках БРИКС, ШОС, ФСЭГ и ОПЕК, следует из опубликованного документа.

"Развитие интеграционных связей в рамках Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств, углубление партнерства в сфере энергетики по линии объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, развитие сотрудничества с иностранными государствами в рамках Форума стран - экспортеров газа, с Организацией стран - экспортеров нефти и другими международными организациями", - говорится в документе в числе задач по обеспечению международно-правовой защиты интересов российских организаций топливно-энергетического комплекса и машиностроения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.