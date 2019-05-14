В США суд обязал Bayer выплатить $2 млрд двум заболевшим раком из-за гербицида Roundup

Суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) обязал в понедельник концерн Bayer выплатить более $2 млрд двум американцам, у которых был диагностирован рак, предположительно из-за контакта с гербицидом Roundup. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, компенсация предназначается для Элвы Пиллиода и его супруги Альберты, которые проживают в штате. Ранее они подали иск в отношении производившей Roundup компании Monsanto, утверждая, что из-за контакта с гербицидом у них развилась лимфома. Bayer купил Monsanto в прошлом году за $63 млрд,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщает Reuters, жюри присяжных пришло к выводу, что ни Monsanto, ни Bayer не проинформировали должным образом потребителей, в том числе супругов Пиллиодов, о том, что Roundup может вызывать у людей рак.

Всего в США против Monsanto и ее нынешнего владельца Bayer поданы сотни исков. Компании обвиняются в намеренном утаивании информации о канцерогенности гербицида Roundup, также известного как глифосат. В Bayer отвергают данные утверждения, заявляя, что многочисленные исследования не подтверждают опасность глифосата для здоровья человека.