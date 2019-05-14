Америабанк представителям бизнеса дал возможность ознакомиться с преимуществами использования солнечных электростанций

Америабанк предоставляет бизнес - представителям возможность ознакомиться с преимуществами использования солнечной энергии, особенностями солнечных электростанций, эффективными схемами финансирования. Как передает «Арменпресс», банк, придавая важное значение тенденциям развития возобновляемой энергетики в Армении, для корпоративных и потенциальных клиентов созвал конференцию по солнечному лизингу.

“Сейчас мы в основном сосредоточены на финансировании солнечных станций. У нас уже есть портфель в 3 млрд драмов по лизингу и кредитам. Мы работаем в основном со всеми международными структурами, для которых очень важно стимулирование возобновляемой энергетики. На конференции мы попытаемся сформировать платформу, где встретятся компании, поставляющие оборудование для солнечной энергии, финансирующие организации, потенциальные и существующие инвесторы. У нас есть много предложений, по одному из которых инвесторам предлагается возврат 20%, что очень привлекательно”, - сказал директор по корпоративному и инвестиционному банкингу Америабанка Гагик Саакян.

Для получения финансирования инвестиционная программа должна быть эффективной. Саакян отметил, что установка солнечных станций еще три года назад стоила довольно дорого, а сейчас с развитием технологий, их цена снижается и становится более привлекательной. В рамках сотрудничества с программой финансирования Зеленой экономики (GEFF) в Армении банк предоставляет возможность перечисления 20% от основной суммы лизинга на счет клиента и распоряжения полученными средствами по усмотрению клиента.

Замдиректора программы GEFF в Армении Андро Бутхузи особо отметил важность возвращения 20-30%. По его мнению, это новый стимул для инвестиций в эту сферу. Бутхузи также сообщил, что в настоящее время программа предлагается только для бизнеса, а в ближайшее время планируется ее расширение.

Генеральный директор Америабанка Артак Анесян отметил, что для представления преимуществ сферы солнечной энергетики приглашены представители Европейского банка реконструкции и развития, специалисты Всемирного банка по энергетике, представители GEFF, представители организаций - поставщиков в сфере солнечной энергетики. “По программе Солнечного лизинга уже 30 организациям было предоставлено финансирование”, - отметил он.

Руководитель отдела лизинговых операций банка Зара Бостанджян отметила, что они хотят внести свой вклад в защиту окружающей среды и обеспечение энергосбережения. “ Лизинговый бизнес Америабанка переживает очень интенсивное развитие и в основном он направлен на финансирование оборудования возобновляемой энергетики и энергосберегающего оборудования. Следовательно, этим мы вносим свой вклад в развитие Зеленой экономики”, - отметила она.

Солнечный лизинг Америабанка предоставляет возможность финансирования без залога, широкий спектр сотрудничества с лучшими поставщиками рынка, тесное сотрудничество с международными фондами. Банк также предоставляет консультационные услуги, снижая любые риски, связанные с приобретением имущества.