В ДРК с августа 2018 года 101 медработник заразился Эболой, сообщили СМИ

По меньшей мере 101 медработник заразился вирусом лихорадки Эбола в ходе эпидемии в провинциях Демократической Республики Конго (ДРК) Северное Киву и Итури с августа 2018 года, сообщает местный портал Actualite со ссылкой на минздрав страны.

Ранее минздрав ДРК сообщил, что с июля 2018 года в стране из-за вируса Эбола скончались более 1,1 тысячи человек.

"Совокупное количество подтвержденных/возможных случаев (заражения - ред.) среди работников здравоохранения составляет 101 (5,9% от всех подтвержденных/возможных случаев), в том числе 34 смерти", - цитирует портал коммюнике министерства,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Портал со ссылкой на бельгийские СМИ отмечает, что фармацевтическая компания Janssen Pharmaceutica, расположенная в Бельгии, разработала экспериментальную вакцину для лечения вируса лихорадки Эбола, которую организация готова отправить в ДРК. Уточняется, что бельгийская сторона ожидает официального разрешения конголезских властей.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.