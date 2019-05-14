В Белом доме заявили о намерении перекрыть источники доходов Ирана от экспорта металлов

Новые санкции США в отношении секторов экономики Ирана, связанных с производством металлов, направлены на то, чтобы перекрыть один из крупнейших источников доходов Тегерана от экспорта. Об этом заявил руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в статье, опубликованной во вторник в газетеFinancial Times.

Цель данных мер, как утверждает автор, - предотвратить использование этих средств "для финансирования разработки ракет, террористических группировок и разжигания региональных конфликтов". Только от продажи за рубежом стали Иран получил в 2018 году $4,2 млрд, что на 53% больше, чем в предыдущем году. "Без таких санкций доходы Ирана от экспорта стали значительно бы возросли", - полагает Наварро. Новые меры Белого дома должны существенно ограничить экспорт иранских металлов на рынки основных его потребителей, в том числе Индонезии, Таиланда, Ирака, Турции, ОАЭ и Египта, считает он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Американские санкции, как говорится в статье советника президента США, "дают также четкий сигнал о том, что Китай может заплатить высокую цену, если продолжит поддерживать режимы государств-изгоев, включая Иран". "Исторически Китай предоставлял иранским производителям стали значительную часть инвестиций, оборудования и стратегических рекомендаций, необходимых для расширения промышленности", - добавляет Наварро.

Согласно указу президента США Дональда Трампа, санкции вводятся против физических и юридических лиц, которые работают в иранском металлургическом секторе, либо "владеют, контролируют или управляют предприятием" данной отрасли. Документ запрещает проведение "значительных сделок по продаже, поставкам или передаче Ирану значимых товаров или услуг, связанных" с металлургическим сектором.

Как пояснил Белый дом, ограничения будут вводиться и против тех, кто занимается "покупкой, приобретением, продажей, транспортировкой или сбытом" железа, алюминия, стали, меди из Ирана, а также продукции из них. Запрещается также любого рода "материальная помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки" лицам, против которых были введены ограничения.

Санкции имеют экстерриториальный характер и могут применяться против иностранных финансовых институтов. Находящимся в черном списке запрещен въезд в США, их активы в Соединенных Штатах замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.