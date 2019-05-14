Американские авиаконструкторы объявили о разработке сверхзвукового пассажирского самолета

Частная американская компания Hermeus объявила в понедельник о привлечении начального капитала в проект создания собственного сверхзвукового пассажирского авиалайнера.

В соответствии с информацией, изложенной Hermeus, ее первым финансовым партнером стал венчурный фонд Khosla Ventures, расположенный в штате Калифорния. По свидетельству стартапа Hermeus, базирующегося в Атланте (штат Джорджия), речь идет о строительстве авиалайнера, который сможет развивать скорость более 5 Маха (порядка 6,2 тыс. км/час). Это позволит, к примеру, сократить время трансатлантического перелета из Нью-Йорка в Лондон с семи часов до полутора, подчеркивают в компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Прототип собственного сверхзвукового самолета стартап рассчитывает создать примерно через пять лет. А серийное производство такого лайнера Hermeus хотела бы начать в течение 8-10 лет.

В 2018 году о намерении создать сверхзвуковой пассажирский самолет заявил гигант американского ВПК - корпорация Boeing. В 2016 году схожие планы огласили американские фирмы Virgin Galactic и Boom Technology.