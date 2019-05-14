Активисты Greenpeace залезли на крышу здания правящей польской партии

Экологи из Greenpeace залезли на крышу здания правящей польской партии "Право и справедливость" (PiS), передает корреспондент РИА Новости.

Они протестуют против того, что в Польской энергетике до сих пор активно используется уголь.

Несколько активистов Greenpeace залезли на крышу здания на улице Новогродской и практически полностью закрыли фасад здания огромными кусками черной материи с надписями: "Польша без угля 2030".

Одновременно в Twitter польского подразделения Greenpeace появилось сообщение: "У нас есть 11 лет для того, чтобы избежать климатической катастрофы. Польша должна отказаться от угля до 2030 года", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Greenpeace утверждает, что правящая партия ушла от вопросов защиты климата в своей предвыборной программе. "Мы дальше строим угольные электростанции, дальше строим шахты", - завил журналистам представившийся организатором акции Марек Юзефяк.

В настоящее время уголь является топливом для около 80 % польской энергетики.