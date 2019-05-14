Феликс Цолакян в Женеве встретился со специальным представителем офиса СРБ ООН - Мами Мизутори

Министр по чрезвычайным ситуациям РА Феликс Цолакян 14 мая в швейцарской Женеве в рамках шестой конференции “Глобальная платформа по снижению риска бедствий” встретился со специальным представителем офиса СРБ ООН Мами Мизутори.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в ходе встречи Феликс Цолакян указал на значительную роль офиса ООН по снижению риска бедствий в развитии институциональных возможностей, в результате чего Армения стимулирует формирование культуры устойчивости во исполнение целей Сендайских действий и устойчивого развития.

Феликс Цолакян подтвердил активную вовлеченность Армении в программу действий Сендая по снижению риска бедствий, последовательные усилия по локализации инструментария мониторинга Сендая на национальном и общинном уровне.

По словам министра, офис СРБ ООН может содействовать Армении в вопросе активизации и развития сотрудничества с другими странами и донорскими организациями, локализации электронной базы данных катастроф в Армении.

Г-жа Мизутори выразила готовность в рамках своих возможностей оказывать содействие как в консультативном плане, так и в вопросе обмена международным опытом.

Специальный представитель СРБ ООН поделилась своими впечатлениями от визита в Армению и выразила восхищение большой работой в нашей стране в сфере СРБ.

В конце встречи обе стороны выразили удовлетворение эффективным сотрудничеством и выразили надежду, что сотрудничество будет носить продолжительный характер.