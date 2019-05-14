Юнкер призвал положить конец конфликтам на востоке Европы

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступавший на открытии конференции "Восточного партнерства", призвал положить конец конфликтам на востоке Европы.

В Брюсселе проходят мероприятия, приуроченные к 10-летию программы "Восточное партнерство"

"Необходимо, что мы смогли положить конец двусторонним конфликтам, которые существуют между различными странами Восточной Европы. Нужно, чтобы конфликты, заморожены они или нет, завершились, нужен мир в ближнем соседстве Европы", - заявил Юнкер,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.