Юнкер призвал положить конец конфликтам на востоке Европы
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступавший на открытии конференции "Восточного партнерства", призвал положить конец конфликтам на востоке Европы.
В Брюсселе проходят мероприятия, приуроченные к 10-летию программы "Восточное партнерство"
"Необходимо, что мы смогли положить конец двусторонним конфликтам, которые существуют между различными странами Восточной Европы. Нужно, чтобы конфликты, заморожены они или нет, завершились, нужен мир в ближнем соседстве Европы", - заявил Юнкер,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
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