С членами сельскохозяйственного союза обсуждены вопросы сотрудничества

Заместители министра сельского хозяйства Армении Гарник Петросян и Артак Камалян сегодня приняли представителей организаций-членов “Сельскохозяйственного союза”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Минсельхоза РА, члены союза представили ответственным лицам сферы сельского хозяйства основные направления своей деятельности, проделанную работу, вопросы и формат дальнейшего сотрудничества с Министерством.

Координатор программ Фонда “Окседжен” Вадим Узунян отметил, что в 4 областях Армении были проведены обсуждения в формате “Таун Холл” и выделены приоритеты разработки сельскохозяйственной политики: развитие кооперации, внедрение страхования, доступное кредитование и обеспечение поставок сельхозпродукции.

Заместитель министра сельского хозяйства Артак Камалян отметил, что озвученные проблемы также входят в число приоритетов министерства, и по этим направлениям осуществляются различные программы.

Придавая важное значение необходимости развития кооперации в стране, замминистра подчеркнул тесное сотрудничество с союзом в деле выявления реальных причин препятствий на пути развития кооперации, поиска эффективных путей ее изучения. Замминистра Гарник Петросян добавил, что у министерства есть положительный опыт сотрудничества с членами Союза.

Гости также сообщили, что назавтра запланировано профессиональное обсуждение по вопросам развития кооперации в Армении с участием заинтересованных ведомств, а в конце мая состоится Конгресс фермеров.

Стороны достигли договоренности о повестке предстоящих встреч с целью более обстоятельного обсуждения отдельных вопросов сотрудничества.