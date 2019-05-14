Глава МИД Армении участвует в Конференции высокого уровня, посвященной 10-летию Восточного партнерства

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принимает участие в Конференции высокого уровня, посвященной 10-летию Восточного партнерства в Брюсселе. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принимает участие в Конференции высокого уровня, посвященной 10-летию Восточного партнерства. Министр выступит на втором заседании”, - написала Нагдалян.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с 13 по 14 мая с рабочим визитом находится в Брюсселе. 13 мая Зограб Мнацаканян принял участие во встрече министров Восточного партнерства.

В ходе визита запланированы встречи с рядом партнеров. Мнацаканян также примет участие в обсуждении: “10-летие Восточного партнерства. Мнение гражданского общества”.