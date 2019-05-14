Суд отклонил ходатайство адвокатов Кочаряна о самоотводе судьи Давида Григоряна

В ходе судебного заседания по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и других, проходящего в суде общей юрисдикции административных районов Аван и Нор Норк Еревана, суд отклонил ходатайство о самоотводе судьи Давида Григоряна, председательствующего на заседании. Как передает «Арменпресс», об этом 14 мая заявил судья Давид Григорян.

“Суд решил отклонить ходатайство защитников Роберта Кочаряна”, - сказал Григорян.

Согласно обвинительному заключению, Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года при содействии Самвела Майрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.

Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в том, что он, будучи в 2008 году начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Министерства обороны Республики Армения, при соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй РА.

Юрий Хачатуров обвиняется в том, что в 2008 году, являясь заместителем министра обороны Республики Армения, начальником Ереванского гарнизона, в соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй.

Армену Геворкяну предъявлено обвинение в том, что он, с февраля 2006 года по 21 апреля 2008 года, занимая должности руководителя аппарата президента РА и секретаря Совета национальной безопасности, используя свое должностное положение, путем устранения препятствий и путем указаний содействовал Президенту РА Роберту Кочаряну с целью свержения конституционного строя РА. Кроме того, Армен Геворкян за содействие в осуществлении действий в пользу Сильвы Амбарцумян, в апреле 2008 года при содействии Самвела Майрапетяна получил от него взятку в особо крупных размерах - 309.000.000 драм РА, экв. 1 000 000 долларов США. В то же время скрывая и искажая истинный характер и происхождение указанной суммы, легализовал доходы в особо крупных размерах, полученные преступным путем.