Инвестиции в мировую энергетику впервые за три года прекратили падение

Инвестиции в мировую энергетику в 2018 году прекратили падение, наблюдавшееся последние три года, и стабилизировались на уровне более 1,8 триллиона долларов, что примерно аналогично показателю 2017 года, говорится в ежегодном докладе Международного энергетического агентства World Energy Investment 2019 (WEI 2019).

"В 2018 году инвестиции в мировую энергетику стабилизировались на уровне, близком к 1,85 триллиона долларов после трех лет падения. Рост инвестиций в нефть, газ и уголь был компенсирован снижением затрат на развитие электрогенерации на ископаемом топливе и возобновляемых источниках энергии. Объем инвестиций в энергоэффективность не изменился. А сектор электроэнергетики уже третий год подряд опережает нефтегазовый по объему привлеченных инвестиций", - говорится в докладе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Наибольший скачок показателя продемонстрировали США за счет роста инвестиций в сектор добычи и разработки, в особенности в добычу сланцевой нефти, а также в развитие электросетей. И хотя, как и прежде, Китай стал крупнейшим инвестором в энергетику в мире, разрыв между США и КНР в данном отношении сократился. Второй по величине скачок, после США, продемонстрировала Индия, а вот страны Центральной и Западной Африки сохраняют риски недофинансирования в энергетику.