Суренян сообщает об отсутствии у границ Армении градовых облаков

Начальник Метеорологического центра Гидрометеорологической службы МЧС Армении Гагик Суренян сообщает, что вблизи границ Армении нет ни одного градового облака.

Как передает «Арменпресс», об этом Суренян написал на своей странице в Facebook.

“Этот год исключительно благоприятный, не было заморозков, мы обеспечены водными ресурсами, и хотя май считается самым опасным месяцем, но пока вблизи границ Армении нет ни одного градового облака ”, - написал Суренян.