ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана

14 мая, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, северо-восточнее села Талиш Мартакертского района.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Арцах, с позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина).

С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

Миссию наблюдения со стороны Арцаха сопровождали представители Министерства иностранных дел и Министерства обороны Республики Арцах.