Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом находится в Китае

Начался рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Китай. Как передает корреспондент «Арменпресс», самолет премьер-министра уже прибыл в Пекин.

В аэропорту возглавляемую премьер-министром РА делегацию встретили заместитель министра отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая Гуо Зеймин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Армении Тянь Эрлу, дипломатический персонал посольства РА в КНР.

В рамках визита запланирована встреча премьер-министра с председателем КНР Си Цзиньпином. Премьер-министр Пашинян в рамках рабочего обеда обсудит вопросы дальнейшего развития армяно-китайских отношений также и с председателем Государственного совета (премьер-министром) КНР Ли Кэцяном.

Премьер-министр РА и госпожа Анна Акопян будут присутствовать на гала-концерте, посвященном форуму, который состоится на Национальном олимпийском стадионе в Пекине. На концерте выступит государственный хореографический ансамбль Армении “Барекамутюн”.