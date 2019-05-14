В Мехико из-за загрязнения воздуха отменили школьные перемены

Сильное загрязнение воздуха стало причиной отмены занятий физкультурой и школьных перемен на свежем воздухе в учебных заведениях столицы Мексики.

Как говорится в коммюнике министерства образования Мексики, данное решение принято, чтобы уменьшить возможное негативное влияние на здоровье детей и подростков,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее комиссия по окружающей среде мегаполиса (CAME) объявила, что из-за многочисленных лесных пожаров вокруг Мехико серьезно увеличилось число вредных веществ и продуктов горения в воздухе. Несколько дней назад запах гари явственно отмечался сразу в нескольких районах города.