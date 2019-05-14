В Канне в 72-й раз состоится кинофестиваль

Звезды и дебютанты мирового кино поднимутся во вторник по лестнице главного дворца фестивальной столицы Лазурного берега. Здесь в 72-й раз в истории откроется международный Каннский кинофестиваль, который должен назвать лучшие работы года.

"Зрителей ждет встреча с современным киноискусством во всем его разнообразии, - отметили в канун открытия в пресс-службе. - Шесть десятков картин, которые вошли в различные разделы программы, выбраны из почти двух тысяч фильмов, представленных кинематографистами в отборочный комитет",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Фестиваль в Канне - это уникальный трамплин для артистов, надеющихся стать известными миру", - заявила журналистам в канун открытия актриса Пенелопа Крус. Такое мнение разделяет и историк кино Эрик Гарандо, руководивший на протяжении ряда лет Национальным центром кинематографии и мультипликации Франции. "Золотая пальмовая ветвь" Каннского фестиваля - это заветная чаша Грааля для каждого кинематографиста", - убежден он.

Участвовать в споре за главный фестивальный приз предстоит 21 полнометражной киноленте. Европу представляют 12 картин, Северную Америку - четыре, Азию - три, Латинскую Америку и Африку - по одной. И каждая из них имеет шансы на победу.