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Омбудсмен Армении опубликовал видеоматериал о процессе установления инвалидности в отношении человека


Защитник прав человека опубликовал информирующий видеоматериал о процессе установления инвалидности в отношении человека.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата омбудсмена Армении, видеоматериал информирует также о том, как получить поддержку защитника прав человека в случае нарушения его прав в процессе установления инвалидности.

Подробности в видеоматериале.




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