ССС завершила рассмотрение дела судьи, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере

В ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследованному в Специальной следственной службе РА, было обосновано, что судья суда общей юрисдикции Котайкской области Гагик Хебоян при содействии адвоката палаты адвокатов РА Ваагна Даниеляна получил взятку в особо крупных размерах.

Как сообщили «Арменпресс» в Специальной следственной службе РА, согласно предъявленным обвинениям, судья за действие, совершенное в пользу истца, по рассматриваемому в его производстве гражданскому делу - освобождение последнего от уплаты государственной пошлины в размере 3.580.000 драмов РА, 6 марта 2019 года, потребовал у него взятку в особо крупных размерах - 3500 долларов США, эквивалентных 1.714.160 драмам.

В результате торгов с гражданином, Гагик Хебоян заключил с ним окончательную договоренность, за совершение упомянутого действия получить взятку в размере 2500 долларов США, эквивалентных 1.224.400 драмам. Во избежание личного получения взятки судья обратился к своему знакомому - адвокату Ваагну Даниеляну. 27-го марта 2009 г. упомянутый гражданин в рамках оперативно-розыскного мероприятия, проведенного СНБ, передал сумму взятки в размере 2500 долларов адвокату, который в тот же день передал ее судье.

За получение взятки в особо крупных размерах Гагику Хебояну предъявлено обвинение по пунктам 2 и 3 части 4 статьи 311 Уголовного кодекса РА.

За содействие судье в получении взятки в особо крупных размерах Ваагну Даниеляну предъявлено обвинение по пунктам 2 и 3 части 4 статьи 38-311 Уголовного кодекса РА.

В отношении Г. Хебояна в качестве меры пресечения был применен арест, а в отношении Ваагна Даниеляна, избранное в качестве меры пресечения заключение под стражу, 08.05.2019 г. заменено альтернативной мерой пресечения – залогом.

Следствие завершено. Дело с обвинительным заключением направлено прокурору, осуществляющему надзор, с ходатайством о его направлении в суд.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.