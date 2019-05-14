Железнодорожное сообщение с Брюсселем обесточено из-за вандалов

Железнодорожное сообщение с Брюсселем во вторник утром оказалось полностью прервано в результате поджога установки, обеспечивающей электропитание путей, сообщила телерадиокомпания RTL.

Со своей стороны Национальное общество железных дорог Бельгии сообщило, что железнодорожное сообщение со столицей королевства прервано на неопределенное время, по причине чего возможны задержка и отмена движения пригородных поездов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Не исключено, что обесточивание железнодорожного сообщения было совершено с целью хищения кабеля.

По данным СМИ, в 2018 году суммарное время опоздания поездов в Бельгии из-за кражи железнодорожного кабеля составило почти 36 суток. На территории Бельгии в прошлом году хищение железнодорожного кабеля совершалось более чем в три раза чаще, чем в 2017-м: 315 случаев против 104.

Из-за участившихся краж компания-оператор железных дорог Бельгии — Infrabel — начала в 2016 году заменять на путях медный кабель на алюминиевый.