Гражданин, пострадавший в ДТП на улице Шираза, после получения медицинской помощи выписан из больницы

14-го мая в 02:41 в службу 911 МЧС РА поступил звонок о том, что возле дома 45 на улице Шираза города Ереван произошло ДТП: есть утечка газа, необходима помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Выяснилось, что автомобиль марки “ВАЗ-21010” (водитель -Э.Х. 1987 г.р.) выехал за пределы проезжей части дороги и врезался в припаркованный на обочине автомобиль марки “ВАЗ-2107” (водитель Г.Х.).

Спасатели перенесли водителя автомобиля марки “ВАЗ-21010” к машине скорой помощи, он был госпитализирован в МЦ “Армения”, откуда был выписан после получения соответствующей медицинской помощи.

Спасатели дежурили на месте происшествия до взрыва газового баллона автомобиля марки “ВАЗ-2107”.