Трамп принял решение выделить NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса

Президент США Дональд Трамп выделил НАСА дополнительно 1,6 миллиарда долларов. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По его словам, деньги пойдут на то, чтобы вернуться на Луну, а также для полета на Марс. «Я обновил бюджет, чтобы вернуть величие НАСА и осуществить большое возвращение в космос», — отметил он.

Бюджет американского космического агентства на 2019 финансовый год составляет 21,5 миллиарда долларов. Вопрос о выделении дополнительных средств утверждается конгрессом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Позднее НАСА в своем Twitter рапортовало, что выбрало название для пилотируемой программы на Луну. Сообщается, что корабль, который к 2024 году доставит мужчину и женщину на спутник Земли, будет носить имя «Артемида». Эта древнегреческая богиня является братом бога Аполлона, чьим именем называлась первая лунная программа США. Космический корабль «Аполлон-11» высадил на Луну Нила Армстронга и Эдвина Олдрина 20 июля 1969 года. За последующие пять полетов на Луне побывали 12 американцев.