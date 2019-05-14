В Армении проходит республиканский конкурс - фестиваль чтецов иранской поэзии

В мае начался республиканский конкурс - фестиваль чтецов иранской поэзии, организованный Национальной детской библиотекой им. Хнко Апера и Центром культуры Посольства Исламской Республики Иран в РА.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальной детской библиотеке им. Хнко Апера, конкурс проводится среди 12 - 15-летних воспитанников центров обучения фарси в Армении. С 3 мая проходят областные визиты. Воспитанники школ и других образовательных учреждений, в которых преподается персидский язык, уже успели выступить перед членам жюри конкурса -фестиваля.

Организаторы конкурса посетили общины Гюмри и Карби. Для участия в фестивале в Ереван прибыли воспитанники Центра культуры Мегри. Последний визит областного тура состоится в городе Абовян. Последние два тура: столичный и финальный - состоятся осенью, в Ереване.

В составе жюри пять членов: председатель жюри - преподаватель кафедры востоковедения ЕГУ Гарник Геворкян, представитель Центра культуры посольства Ирана в Армении - Парвин Каземи, педагог иранской школы в Армении - Али Реза Ходжави, ответственная иранского читального зала Национальной детской библиотеки им. Хнко Апера - Ануш Макарян и директор книжного магазина “Art Bridge” Шаке Хаван Карапетян.

Шаке Хаван Карапетян, отметив важность владения разными языками, отметила, что персидский язык очень красивый, персы имеют богатую литературу. По его словам, очень важно знание языков соседних стран. Конечно, с точки зрения преподавания языка нам еще нужно расти. Не стоит забывать, что это нелегкий для нас язык, тем более что мы читаем слева направо, а они наоборот. Но то, что мы уже дошли до такого уровня, о многом говорит”, - отметила она.

Парвин Каземи отметила, что усилия, прилагаемые Национальной детской библиотекой им. Хнко-Апера и Центром культуры посольства Ирана, для организации в Армении подобного литературно - культурного фестиваля преследуют цель - выявить талантливых детей.

“Мы - дружественные соседи. И хотим, чтобы и дети ближе познакомились с персидской литературой”, - заметила она.

Председатель жюри Гарник Геворгян отметил важность включения в государственную образовательную программу изучение персидского языка, учитывая, что это язык соседней страны.

“Персидская культура является носителем добра. Персидский язык считался французским языком Ближнего Востока, поэтому включение этого языка в государственные программы очень актуально”, - отметил он.

За ходом фестиваля следит также и советник по культуре посольства ИРИ Гейдари Мохаммад Сейед.

По словам Гейдара Мохаммада Сейеда, персидский язык в Армении имеет достаточно глубокие корни. “ Многовековая, тесная армяно-иранская культурная связь поводом для того, чтобы персидский язык в Армении не был чужим. Ученые говорят, что в армянском языке есть более 1400 слов, заимствованных из фарси”, - отметил г-н Гейдари. Он подчеркнул, что хорошее владение фарси в армянских школ обусловлено кропотливой и заботливой работой преподавателей.

Директор Национальной детской библиотеки им. Хнко-Апера Рузан Тоноян, отметив важность подобных инициатив, выразила надежду, что они будут способствовать укреплению армяно-иранских культурных связей и популяризации персидской литературы среди армянских детей.

Напомним, что участники конкурса должны декламировать на двух языках: персидском и армянском. Члены жюри из каждой школы выберут лучших чтецов для финального тура, который состоится в ноябре в Национальной детской библиотеке им. Хнко-Апера. В заключительном туре участники, занявшие с 1 по 3 места, будут награждены, остальные участники получат грамоты.